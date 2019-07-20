Водитель с лопатой спас девушку под Омском от насильника

В Омской области арестован 34-летний житель села Пристанское, который пытался изнасиловать девушку на АЗС, сообщает СК.

Инцидент произошел в воскресенье на АЗС в Таврическом районе. Водитель «Газели» хотел заправить автомобиль бесплатно, а в ответ на отказ попытался изнасиловать девушку-оператора.

За девушку вступился вооружившийся лопатой водитель другого автомобиля, передает РИА «Новости».

Сообщается, что напавший на девушку был в состоянии наркотического опьянения.

СК опубликовал видео инцидента.