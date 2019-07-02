Индексы Мосбиржи и РТС выросли на открытии торгов

Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,21%, до уровня в 2807,20 пункта, следует из данных Московской биржи.

Индекс РТС поднялся на 0,21% и составил 1404,53 пункта, передает ТАСС.