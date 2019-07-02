Индексы Мосбиржи и РТС выросли на открытии торгов

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2 июля, вторник  |  Последнее обновление — 10:46  |  vz.ru
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Иран напугала позиция России в ОПЕК

Лидеры России и Саудовской Аравии определили цены на нефть на ближайшие полгодаФото: kremlin.ru
Впервые за долгое время Иран позволил себе выпад против России. И это при том, что наши страны остаются союзниками на фронтах Сирии. Поводом стала договоренность Путина и саудовского принца бен Сальмана, предполагающая ограничение добычи нефти. Тегеран заявил: такая сделка «убивает ОПЕК». Но о судьбе ли картеля на самом деле переживает Иран? Подробности...
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Саммит G20 в Японии запомнится гиперактивностью России

По оценке экспертов, Владимир Путин реализовал на саммите G20 в Осаке все возможные задачиФото: Илья Питалев/РИА Новости
Встреча G20 в Японии подтвердила свою востребованность. Об этом заявил Владимир Путин по итогам саммита, результатами которого остался доволен. В субботу глава государства рассказал о своих встречах с мировыми лидерами, в том числе Дональдом Трампом, Терезой Мэй и Ангелой Меркель. Эти контакты явно продемонстрировали новую тенденцию в отношении к России. Подробности...
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Антироссийский демарш Катамадзе хуже, чем демарш Кикабидзе

Отказавшись от концертов в России, Катамадзе поддержала митингующую в Тбилиси оппозициюФото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Новость о том, что Нино Катамадзе удалила свой пост с заявлением об отказе от выступлений в России, оказалась дезинформацией: мы действительно прощаемся. Неожиданное решение певицы прокомментировал даже пресс-секретарь Кремля, а «сетевые воины» уже вторые сутки упражняются в остроумии на ее счет. Меж тем в сложившейся ситуации нет ничего хорошего и ничего веселого. Подробности...
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Западное общество начинает менять мнение о гомосексуалистах

Возможно, традиционное понимание семьи начинает возвращаться в АмерикуФото: Wothe, K./picture alliance/
Arco Images G/DPA/ТАСС
Похоже, прямо на наших глазах происходит смена одной из важнейших тенденций, характерных для общества Запада. Группы людей с нормальной сексуальной ориентацией начинают воспринимать себя как угнетенные меньшинства – по сравнению с представителями реальных секс-меньшинств. Эти изменения фиксируют и социологи – но еще более важно появление реальных инициативных групп. Подробности...
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Затопленным селам Сибири приходит экстренная помощь

Паводки в Иркутской области начались из-за проливных дождейФото: Владмир Смирнов/РИА "Новости"
Наводнение в Иркутской области оставило без крова над головой несколько тысяч человек. Еще десятки тысяч остались без света и жалуются на перебои в работе мобильной связи. Разрушены дамбы, мосты, трубопроводы и автомобильные дороги. Из-за чего случилось стихийное бедствие и что делается для того, чтобы помочь пострадавшим? Подробности...
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Украинская Федерация на карте мира

Глеб Простаков, журналист
В долгосрочной перспективе федеративная Украина имеет больше шансов на сохранение себя в нынешних границах, чем раздираемое неразрешимыми противоречиями унитарное государство. Подробности...
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Корейская шоу-дипломатия Трампа не подойдет для Ирана

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Трамп проводит максимально прагматичную политику в отношении Северной Кореи. Его цель – не лишить Кима ядерного оружия, а сделать так, чтобы Ким его не применил. Это полностью соответствует интересам самого Кима. Все остаются при своих. Однако в случае с Ираном Трамп подобный прием применить не может. Подробности...

Всё против человека

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Владимир Путин объявил о завершении эпохи либерализма. А что такое, собственно, либеральная идея? Есть подозрение, что большинство людей, включая самих либералов, понятия не имеет о сути новой, а теперь уже старой, мировой идеологии. Подробности...
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      Трамп совершил неожиданный визит в Северную Корею

      Президент США Дональд Трамп совершил очередной неожиданный пиар-ход - внезапно лично приехал в КНДР и встретился с главой северокорейского государства Ким Чен Ыном. Он первым из американских лидеров переступил демаркационную линию на территорию Северной Кореи
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      Путин и Трамп встретились в Осаке

      «Давно не виделись»: такими словами Владимир Путин приветствовал американского коллегу Дональда Трампа перед встречей на полях саммита G20 в Осаке. В последний раз лидеры России и США беседовали с глазу на глаз год назад в Хельсинки
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      Ан-24 аварийно сел в Бурятии

      Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» сгорел после аварийной посадки в Бурятии. Он съехал с ВПП и врезался в здание очистных сооружений. Погибли двое пилотов, больше 20 человек пострадали
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            Индексы Мосбиржи и РТС выросли на открытии торгов

            2 июля 2019, 10:27

            Текст: Наталья Ануфриева

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            Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,21%, до уровня в 2807,20 пункта, следует из данных Московской биржи.

            Индекс РТС поднялся на 0,21% и составил 1404,53 пункта, передает ТАСС.


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