Путин поручил обеспечить семьи с низкими доходами жильем

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать механизмы, которые позволят обеспечить семьи с невысокими доходами жильем на условиях его сохранения в публичной собственности.

Такое поручение дано президентом правительству по итогам проверки исполнения законодательства и решений главы государства по вопросам жилищного строительства, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Правительству РФ в целях улучшения жилищных условий населения и увеличения к 2024 году объемов строительства жилья в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» обеспечить разработку дополнительных механизмов обеспечения жильем граждан, имеющих невысокий уровень доходов, на условиях его сохранения в публичной собственности», – сообщается в документе.

Отмечается, что срок исполнения этого поручения назначен на 10 октября текущего года.

Ранее Путин подписал поправки в федеральный бюджет 2019 года, которые предусматривают рост бюджетных ассигнований по многим программам.