Фестиваль «Нашествие» в четверг стартует с музыкального препати

В четверг, 18 июля, за день до официального открытия, начнется праздник в честь 20-летнего юбилея фестиваля «Нашествие – 2019». Грандиозный четырехдневный музыкальный марафон стартует с выступления группировки «Ленинград» во главе с Сергеем Шнуровым.

Хитмейкер Шнуров выйдет на главную сцену в 21.00. Выступление питерцев в 23.00 продолжит «повелитель» рок-нуара Глеб Самойлов со своей группой «The Matrixx» в сопровождении симфонического оркестра «Глобалис», а завершит музыкальную программу дня брутальный коллектив с берегов Невы «Северный Флот», который выйдет в 00.00 на новую сцену «УЛЬТРА», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Если вы еще не в Большом Завидове, то самое время сбежать из скучного офиса, прыгнуть в авто, укомплектованное туристическим снаряжением, взять с собой друзей и коллег, и отправиться по родной дороге в Тверском направлении в предвкушении «Главного приключения года». Любимые артисты, радость встреч и незабываемые эмоции уже совсем-совсем скоро: этим вечером состоится «препати» самого крупного в России музыкального «оупен-эйра» – «НАШЕСТВИЕ» 2019!» – говорится в сообщении организаторов.

Всех, кто хочет принять участие в юбилейном музыкальном фестивале, приглашают на поле Большого Завидова Тверской области, вход откроется в четверг в 17.00. Отмечается, что парковки уже принимают первых гостей.

Все подробности, участники, схема проезда, меню и другая важная информация – на сайте nashestvie.ru.

«Нашествие» – крупнейший российский фестиваль под открытым небом, является самым масштабным и посещаемым ежегодным фестивалем в России и ближнем зарубежье. Проводится с 1999 года. Основан радиостанцией «НАШЕ Радио».

19, 20 и 21 июля 2019 года в Большом Завидове Тверской области «Нашествие» отметит круглую дату – 20 лет. За долгий путь развития фестиваля зрителям были представлены практически все самые значимые российские артисты. «Нашествие» – это мультиформатный музыкальный нон-стоп, где есть место и легендарным, и молодым исполнителям.

С 2009 года «Главное приключение года» обрело постоянную «прописку» – Большое Завидово в Тверской области. Огромная территория, расположенная в живописных местах Тверской области, находится в 10 км от федеральной трассы «Москва – Санкт-Петербург» и в 3 км от железнодорожной платформы «Конаковский Мох».

«Нашествие» стремится стать одним из самых комфортных по условиям пребывания из всех подобных открытых мероприятий не только в России, но и за рубежом. Это обеспечивается созданием в полевых условиях колоссальной по объему инфраструктуры. Каждый год организаторы делают все, чтобы бытовые условия для всех категорий зрителей становились более комфортными, а развлекательная программа – разнообразней и интереснее.

С 2017 года билеты на фестиваль стали именными, и приобрести их можно только на официальном сайте.