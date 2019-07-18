Беглов выделил 200 млн рублей на технологическое перевооружение предприятий Петербурга

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому на формирование условий для создания высокотехнологичных и высокоэффективных предприятий и увеличение объемов их производства выделяется 200 млн рублей.

Постановление регламентирует предоставление субсидий организациям, работающим в рамках подпрограммы «Развитие промышленности Санкт-Петербурга» государственной программы «Развитие промышленности, инновационной деятельности и агропромышленного комплекса в Санкт-Петербурге», говорится в сообщении на сайте администрации города.

Максимальный размер помощи для одного юридического лица составляет 10 млн рублей.

Субсидии предоставляются на возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей за приобретаемое оборудование.

В 2018 году такие субсидии были предоставлены 29 промышленным предприятиям на приобретение 308 единиц техники, сообщили в администрации.

Ранее Беглов выступил за развитие портов Северной столицы.