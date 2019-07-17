На Кубани завели дело на производителей веников для бань

Четверо жителей Кубани спиливали кроны красных дубов на веники для бань, в отношении них возбуждено уголовное дело, ущерб оценивается в 1,4 млн рублей, сообщает ГУМВД по Краснодарскому краю.

Жителей задержали во время рейда в урочище Джигитлевка Мостовского района Кубани, они занимались заготовкой ветвей красного дуба, передает РИА «Новости» со ссылкой на ГУМВД.

Один из мужчин залез на дерево и спиливал его крону, сбрасывая ветви вниз, другие обрезали ветки и упаковывали их. Разрешения на лесозаготовку у задержанных не было.

«В отделе полиции задержанные пояснили, что ветви деревьев нужны им для дальнейшего изготовления банных веников, которые они планировали продать. Установлена причастность подозреваемых к повреждению семи деревьев. По заключению специалистов Мостовского лесничества, подобный способ заготовки ветвей, когда уничтожается более 90% кроны, ведет к засыханию дерева. Сумма общего ущерба составила 1,4 миллиона рублей», – отметили в ведомстве.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений».

«Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие», – заключили в ГУМВД.