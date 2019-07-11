Суды арестовали имущество Абызова на сумму свыше 20,6 млрд рублей

По словам адвоката обвиняемого в мошенничестве экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, московские суды арестовали имущество и денежные средства подзащитного на общую сумму более 20 млрд 629 млн рублей.

«Уже арестовано имущество и денежные средства на сумму, в разы превышающую ущерб, всего на 20 млрд 629 млн рублей», – приводит ТАСС слова адвоката Сергея Дрозды.

«Сейчас мы имеем арестованное имущество и средств на 20 млрд рублей. Действует закон сильного, я в клетке, поэтому можно делать, что угодно. Следственные органы это и делают», – прокомментировал ситуацию сам обвиняемый.

Сообщается, что из-за ареста акций и счетов блокирована работа более 20 компаний, которые принадлежат Абызову. Наложен арест на более чем 118 млн акций различных компаний, включая АО «Электромагистраль» и АО «Региональные электрические сети».

Ранее на счетах бывшего министра Басманный суд Москвы арестовал 121,7 млн евро (примерно 8,7 млрд рубей).