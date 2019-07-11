Жители Германии увидели угрозу в исламе

Большинство жителей Германии положительно относятся к демократии, при этом почти каждый второй житель видит угрозу в исламе и настороженно к нему относится.

Фонд имени Бертельсманна опубликовал доклад, согласно которому демократические принципы поддерживают 89% респондентов в Германии, передает Deutsche Welle.

Свое отношение к демократии выразили все жители, независимо от религиозной принадлежности. Однако угрозой такой форме государственного управления может стать нетолерантное отношение к представителям других религий, утверждают исследователи.

Отмечается, что почти каждый второй житель Германии видит в исламе угрозу. При этом, как отмечается в докладе, на востоке ФРГ проживает меньше мусульман. Именно там негативное отношение к исламу выражено сильнее, чем на западе – 57% против 50%.

Между тем 30% опрошенных на востоке и 16% на западе не желают видеть мусульман среди своих соседей.

Враждебность к исламу проявляют 13% респондентов. Они хотели бы остановить приток мусульман в страну.

«Очевидно, многие люди в настоящее время воспринимают ислам не столько как религию, сколько как политическую идеологию и потому не распространяют на него религиозную толерантность», – отметила эксперт Фонда Бертельсманна по религии Ясемин эль-Менуар.

По ее словам, на мнение жителей Германии сильно влияют общественные дебаты и сообщения СМИ об исламе.

Другой эксперт полагает, что такие результаты связаны с разговорами вокруг миграционного кризиса в Европе.

«Дискуссии вокруг ислама и миграции уже на протяжении ряда лет смешиваются в одну тему, к тому же глобальные конфликты на Ближнем Востоке также ассоциируются с исламом», – пояснил он.

Также исследование показало, что треть опрошенных считает ислам обогащением для Германии. В то же время большинство немцев считает, что христианство, иудаизм, индуизм или буддизм привносят позитивный вклад в жизнь страны.