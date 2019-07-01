Крымские власти объяснили сообщения о дорогом отдыхе на полуострове

Председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк уверен, что информацию о высоких ценах на отдых в Крыму распространяют туристические компании, которые отправляют своих клиентов в отпуск за границу.

«Как правило, информация исходит от компаний и агентств, которые ориентируются на отдых за границей. Те цифры, которые приводятся по отдыху в Крыму и за границей, можно сравнивать, но там очень сильно лукавят. Это первая волна саморекламы этих компаний», – заявил Черняк.

По его словам, главной задачей таких «вбросов» является формирование у туристов мнения, что отдых в Крыму очень дорогой. Это позволяет переориентировать клиентов турфирм на иностранные курорты, пишет РИА «Новости».

«Много искаженной информации, что отдых в Крыму дорогой. Да, когда осталось два-три номера в гостинице, то, естественно, они дорогие. Но цена также зависит от того, бронирование номера происходит самостоятельно или через туристическое агентство», – добавил председатель комитета.

Ранее «вбросами» назвал сообщения о высокой стоимости отдыха на полуострове министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, призвав не верить им.

Напомним, специалисты онлайн-сервиса по продаже туристических путевок изучили цены на самые дорогие и дешевые туры на море, которые россияне покупали в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и Краснодаре и опубликовали полученные данные.