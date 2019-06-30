Опубликовано видео столкновения индийского истребителя со стаей птиц

В Сети появилось видео инцидента с участием истребителя-бомбардировщика Jaguar ВВС Индии, который в четверг столкнулся со стаей птиц при взлете и вынужден был совершать аварийную посадку.

Пресс-служба ВВС Индии сообщает, что самолет взлетел с авиабазы Амбала в штате Харьяна на севере страны. Сразу после взлета истребитель столкнулся со стаей птиц. В результате один из двигателей самолета вышел из строя, и пилот произвел экстренный сброс контейнеров с учебными боеприпасами и подвесных топливных баков, сообщает пресс-служба. На земле произошел мощный взрыв, сообщают «Вести».

Летчику удалось совершить посадку на одном двигателе.

Истребителем-бомбардировщиком управлял молодой летчик, который недавно пришел в часть. Его действия назвали правильными, так как он смог не только сохранить жизнь и боевую машину, но и избежал жертв среди мирного населения. Если бы он не смог быстро сориентироваться в этой ситуации, самолет мог рухнуть на жилые кварталы, которые расположены в районе авиабазы.