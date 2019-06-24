НАСА подтвердило наличие важного признака жизни на Марсе

НАСА подтвердило, что в атмосфере Марса были найдены следы метана, открытие было совершено с помощью марсохода Curiosity.

«На этой неделе марсоход НАСА Curiosity сделал удивительное открытие: самое большое количество метана за время измерений во время этой миссии, – около 21 миллиардных долей. Одна миллиардная доля означает, что если взять объем воздуха на Марсе, одну миллиардную часть объема воздуха составит метан», – сообщило НАСА, передает РИА «Новости».

Ранее издание New York Times сообщило, что марсоход нашел в атмосфере планеты высокое содержание метана, которое может свидетельствовать о присутствии живых микроорганизмов.