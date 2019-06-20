Прибалтика подписала с ЕС дорожную карту по энергетическому разрыву с Россией

Еврокомиссия и страны Прибалтики подписали дорожную карту по рассинхронизации энергосистем балтийских республик с Россией и ее синхронизации с Евросоюзом к 2025 году, сообщили в ЕК.

«Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в сопровождении зампредседателя Еврокомиссии по делам Энергосоюза Мароша Шефовича подписали с президентом Литвы, премьерами Эстонии, Латвии и Польши политическую дорожную карту о синхронизации электрических сетей Балтийских государств с Континентальной европейской сетью через Польшу с 2025 годом в качестве целевой даты полной синхронизации», – передает ТАСС текст заявления ЕК.

Еще в 2017 году сообщалось, что ЕС будет учитывать влияние процесса отсоединения энергосетей стран Прибалтики от России на ее электросети, а также координировать шаги по реализации этого проекта.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об энергетическом разрыве Прибалтики с Россией.