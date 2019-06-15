США выступили против визита заместителя генсека ООН Воронкова в Синьцзян

Запланированный визит заместителя генсека ООН, главы Контртеррористического управления Владимира Воронкова в Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая является неуместным, заявил замгоссекретаря США Джон Салливан.

Как сообщила глава пресс-службы Госдепа Морган Ортагус, Салливан обсудил этот визит с генсеком ООН Антониу Гутерришем, передает ТАСС.

По мнению США, визит является «крайне неуместным», поскольку, по мнению американской стороны, в регионе развернута «беспрецедентная репрессивная кампания» по отношению «к уйгурам, этническим казахам, киргизам и другим мусульманам».

Салливан отказался считать действия Пекина «легитимными усилиями по борьбе с терроризмом». Визит Воронкова, по мнению Вашингтона, «ставит под угрозу репутацию ООН и доверие к организации».

Напомним, США обвиняют Китай в «религиозном преследовании» мусульман-уйгуров и рассматривают возможность введения санкций.

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