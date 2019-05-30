Депутат КПРФ объяснила слова о нелюбви к России

Член Совета депутатов Ненецкого автономного округа от фракции КПРФ Ольга Карпова объяснила оставленный ею в соцсети комментарий о нелюбви к России.

Общественный резонанс вызвал комментарий, который депутат оставила в интернет-сообществе «Подслушано | Нарьян-Мар» ВКонтакте в обсуждении плаката о «плюсах и минусах жизни в России», на котором «минусы» преобладали. В частности, депутат ответила пользователю по имени Антон Бальчиков, обвинившему оппозиционных политиков в существовании на иностранные средства.

«Живу тут, дети тут, проблемы населения знаю, вижу, пропускаю каждый день через себя! За бугром даже не бывала! Россию не люблю! К кормушке не лезу! Глупость написали!» – написала Карпова.

Коллеги не оценили по достоинству заявление Карповой. Совет депутатов Ненецкого округа решил созвать комиссию по этике, которая в том числе обсудит возможное исключение депутата от коммунистов из заксобрания.

Тем временем сама Карпова объяснила «Ридусу», что хотела сказать своим комментарием.

«Любовь к России и патриотизм – разные вещи, в моем понимании. Люблю нашу природу, поля, леса, березки, закаты, рассветы. Людей люблю, семью, детей! Любовь – более глубокое чувство, как можно любить Россию? По отношению к стране может быть чувство патриотизма», – заявила депутат.

Представитель КПРФ добавила также, что внутренняя политика российского руководства – повышение пенсионного возраста, налогов, цен и тарифов – в последнее время вызывает у нее разочарование.

Карпова с 2007 года работает в окружной больнице Нарьян-Мара. В 2018 году она стала секретарем местной первичной организации компартии и в том же году прошла от нее в окружной совет.

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