В США назвали причины провала советской лунной программы

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Лукашенко уколол Россию казахской нефтяной иглой

Лукашенко устроил новый торг с Россией с целью выбить больше денег Фото: Анатолий Устиненко/ТАСС
После многолетних поисков Александр Лукашенко наконец нашел альтернативу российской нефти. Оказалось, далеко ходить не надо было. Поделиться с белорусами своими природными богатствами готов еще один член ЕАЭС – Казахстан. Почему белорусский батька столько лет не замечал, что в стране Великой Степи тоже добывают нефть? Подробности...
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Зачем к Путину приезжал черный друг Брежнева

Первый визит Сассу-Нгессо в Москву в качестве президента Конго состоялся в 1981 году - после переговоров с БрежневымФото: Василий Егоров, Эдуард Песов/Фотохроника ТАСС
В мире остался только один правящий лидер, который общался с Леонидом Брежневым, уже будучи главой государства – и на этой неделе он вернулся в Кремль. Конголезский президент Дени Сассу-Нгессо не первый раз приезжает к Путину, но за последние годы позиции России в Африке заметно укрепились, и интерес Конго к нашей стране еще больше возрос. Подробности...
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Талантливую молодежь отправят стажироваться в Гонконг

Фото: facebook.com/managecup
«Я не знал, какими будут результаты. В финале было очень много сильных ребят, но у меня получилось», – сказал газете ВЗГЛЯД один из абсолютных победителей второго Всероссийского молодежного Кубка по менеджменту «Управляй!» Артем Рожко. Абсолютная пятерка победителей получила ценные призы и медали из рук первого замглавы Администрации президента России Сергея Кириенко. Подробности...
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Во что превратят Украину либертарианцы

Зеленский считает, что лучше дать первый шанс свежим идеям, чем восьмой шанс – политическим трупамФото: Zuma/ТАСС
К власти на Украине пришли либертарианцы. Точнее, почти пришли: партия Зеленского еще не выиграла выборы, но ее шансы выглядят предпочтительными. Как изменится страна, если ее новое руководство воплотит свои обещания в жизнь? И почему кажется, что такая спорная идеология, какой является либертарианство, подойдет для современной Украины лучше, чем любая другая? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Берегите мозг от взлома

Сергей Худиев, публицист, богослов
Психотренинги часто гораздо опаснее, чем хирургические операции. Тем не менее вполне адекватные люди ходят на них толпами, не задумываясь о последствиях. Это же так удобно – измениться, не делая для этого ничего. Но так не бывает. Подробности...

Либералам не стоит сравнивать Зеленского с Путиным

Андрей Бабицкий, журналист
Сравнивать Путина и Зеленского – все равно что сравнивать мощный авиалайнер и игрушечную модель самолета. К тому же как тут не вспомнить другого кумира либералов и «антагониста» Путина – Михаила Саакашвили. Ну и где он теперь? Подробности...
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Терроризму в России сломан хребет

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Сами того не заметив, мы оказались в новой реальности. Наше государство больше не скрывает свою работу по борьбе с терроризмом, напротив – активно о ней рассказывает. Это значит только одно: ситуация стала полностью подконтрольной. Подробности...
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            В США назвали причины провала советской лунной программы

            24 мая 2019, 09:04

            Текст: Алина Назарова

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            Американское издание Air & Space назвало факторы, которые, по его мнению, привели к провалу программы лунных пилотируемых полетов в СССР.

            Первой причиной издание называет фактическое трехлетнее отставание СССР от США в разработке проекта полета к спутнику Земли. Так, если Вашингтон анонсировал свою лунную программу в мае 1961 года, то Москва приступила к реальной практической реализации аналогичного проекта лишь в августе 1964 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на Air & Space.

            Второй причиной авторы статьи считают «хаотичную систему управления» космической отраслью в СССР, в частности, существование разобщенных конструкторских бюро. Третий фактор, упомянутый журналом, – отсутствие достаточного финансирования и поддержки со стороны властей, из-за чего денежные средства уходили на разработку оружия, вместо финансирования лунной программы.

            Советская программа лунных пилотируемых полетов – ряд проектов и две параллельно выполнявшиеся в СССР программы (лунно-облетная и лунно-посадочная), имевшие своей целью исследование Луны с помощью пилотируемых космических кораблей. Из-за соперничества между разными конструкторскими бюро проекты аналогичного предназначения одновременно и параллельно разрабатывались в двух, а то и трех из них. Так, разные варианты лунного корабля разрабатывались в КБ Королева и Челомея, а сверхмощный носитель для полета на Луну – в КБ Королева, Челомея и Янгеля.

            Обе советские пилотируемые лунные программы так и не были завершены из-за изначального отставания по срокам по отношению к американской лунной программе, меньшего по сравнению с США финансирования, а также некоторых организационных и технических просчётов и неудач.


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