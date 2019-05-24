В США назвали причины провала советской лунной программы

Американское издание Air & Space назвало факторы, которые, по его мнению, привели к провалу программы лунных пилотируемых полетов в СССР.

Первой причиной издание называет фактическое трехлетнее отставание СССР от США в разработке проекта полета к спутнику Земли. Так, если Вашингтон анонсировал свою лунную программу в мае 1961 года, то Москва приступила к реальной практической реализации аналогичного проекта лишь в августе 1964 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на Air & Space.

Второй причиной авторы статьи считают «хаотичную систему управления» космической отраслью в СССР, в частности, существование разобщенных конструкторских бюро. Третий фактор, упомянутый журналом, – отсутствие достаточного финансирования и поддержки со стороны властей, из-за чего денежные средства уходили на разработку оружия, вместо финансирования лунной программы.

Советская программа лунных пилотируемых полетов – ряд проектов и две параллельно выполнявшиеся в СССР программы (лунно-облетная и лунно-посадочная), имевшие своей целью исследование Луны с помощью пилотируемых космических кораблей. Из-за соперничества между разными конструкторскими бюро проекты аналогичного предназначения одновременно и параллельно разрабатывались в двух, а то и трех из них. Так, разные варианты лунного корабля разрабатывались в КБ Королева и Челомея, а сверхмощный носитель для полета на Луну – в КБ Королева, Челомея и Янгеля.

Обе советские пилотируемые лунные программы так и не были завершены из-за изначального отставания по срокам по отношению к американской лунной программе, меньшего по сравнению с США финансирования, а также некоторых организационных и технических просчётов и неудач.