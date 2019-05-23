МВД назвало число проживающих в лагерях боевиков россиян

В лагерях боевиков в Сирии, Ираке и Афганистане проживают около 3,5 тыс. россиян, сообщил замначальника главного управления по противодействию экстремизму МВД Игорь Морозов.

«Мы располагаем информацией о нахождении на территории Сирии, Ирака и Афганистана более 3,5 тыс. человек, в том числе почти 700 женщин, убывших туда со своими мужьями», – сообщил Морозов на всероссийском форуме «Антитеррор» в Красноярске, передает РИА «Новости».

В марте Национальный антитеррористический комитет сообщал о росте саморадикализации молодых людей в России без какой-либо предварительной обработки или вербовки.