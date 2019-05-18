Националисты в Киеве снесли забор на аллее «героев небесной сотни»

В центре Киева националисты снесли забор на аллее «героев небесной сотни», об этом сообщают местные СМИ.

В погромах были задействованы участники националистической организации С14, по мнению которых забор был установлен незаконно, передает RT со ссылкой на украинскую прессу.

На месте происшествия также отметились члены нескольких других националистических группировок.

К моменту прибытия правоохранительных органов забор практически полностью снесли.