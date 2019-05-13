Эксперт назвал «ударом из-за угла» появление в США комплексов С-300ПТ

«Ситуация хоть и неприятная, но не критичная», – заявил газете ВЗГЛЯД генерал-лейтенант Александр Горьков, комментируя сообщения СМИ о появившихся в распоряжении вооруженных сил США зенитно-ракетных комплексов С-300ПТ.

«Зенитно-ракетные комплексы С-300ПТ могли попасть в распоряжение США с территории Украины, однако плюс для Москвы заключается в том, что в России этот комплекс уже практически не используется», – отметил начальник зенитных ракетных войск ВВС РФ в 2000-2008 годах, генерал-лейтенант Александр Горьков.

Эксперт подчеркнул, что зенитно-ракетные комплексы, изображенные на опубликованных в СМИ фото, несмотря на внешнее сходство, уступают своему более эффективному аналогу с литерами ПМ как в плане эргономики, так и в плане оснащения вычислительной техникой.

«На С-300ПМ, который ранее появился у американцев, по-другому оборудованы рабочие места, более современная индикация и в целом возможности гораздо выше, чем у ПТ, как по дальности, так и по эффективности, поскольку на ПМ применяются более эффективные ракеты. В настоящее время комплекс С-300ПТ в России практически не используется», – поделился собеседник.

Говоря о целях использования ЗРК С-300ПТ американскими военными, Горьков предположил, что на этих системах будут оттачивать свое мастерство пилоты истребителей армии США.

«Они наверняка будут тестировать, какие помехи более эффективны для противодействия этому комплексу, отрабатывать тактические приемы, способы подавления и так далее. Возможно проверят насколько заметна американская авиация для С-300ПТ, в том числе – самолеты, оснащенные системой «стелс». Они изучают эффективность и неэффективность С-300ПТ. с одной стороны, с другой – выясняют какие преимущества может иметь перед этим комплексом атакующая авиация армии США», – предположил эксперт.

Горьков также отметил, что наличие в распоряжении американских военных таких систем – «это удар из-за угла для России».

«Когда проектировали и разрабатывали ЗРК С-300ПТ, конечно, не планировалось, что он попадет в руки вероятного противника. Однако считаю, что эта ситуация хоть и неприятная, но отнюдь не критичная», – резюмировал собеседник.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, в Сети опубликовали спутниковый снимок военного полигона в США, на котором, как предполагается, размещены пусковые установки и машины управления зенитно-ракетных комплексов С-300ПТ.

Обычно системы ПВО российского типа используются американскими военными для учений своей авиации, чтобы добавить реализма тренировкам.

По мнению редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, системы С-300 могли попасть на полигон в США с территории Украины.

ЗРК С-300П был принят на вооружение в 1978 году, его поставляли в 14 стран мира. На Украине после распада СССР находилось 250 пусковых установок С-300ПТ и техника управления.

В апреле сообщалось, что военные Израиля провели несколько учений с ВВС Греции, при этом использовались комплексы С-300, расположенные на Крите.