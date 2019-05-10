Дополнительная экспертиза причин смерти Доренко проводиться не будет

Экспертиза не выявила следов отравления журналиста Сергея Доренко. В дополнительных исследованиях нет необходимости, поэтому они проводиться не будут, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Дополнительной экспертизы не будет, так как все проведенные исследования позволили установить причину смерти Доренко. Она наступила от естественных причин - разрыва аневризмы аорты сердца», - сказал источник ТАСС, уточнив, что экспертиза следов отравления не выявила.

Что касается формата похорон, то в окружении журналиста сообщили, что Доренко при жизни в шутку высказывался о кремации. «Он многократно шутил о своей смерти, публично высказывал пожелание о том, что его надо кремировать после смерти, а прахом удобрить растения или развеять его где-нибудь», - сказал собеседник агентства.

Напомним, что главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко скончался после падения с мотоцикла в возрасте 59 лет. Причиной смерти журналиста врачи назвали разрыв аорты.