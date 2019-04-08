Фашисты при отступлении планировали уничтожить всю инфраструктуру Крыма

Немецкие войска разработали план «Тигр», предполагавший уничтожение инфраструктуры Крыма при отступлении, следует из архивных документов, опубликованных Минобороны к 75-летию начала Крымской наступательной операции 1944 года.

Крымский полуостров был для германского командования «краеугольным каменем Восточного фронта», фашисты планировали удержать его любыми средствами. Так, в приказе генерала от инфантерии Карла Альмендингера от 3 мая 1944 года командующему 17-й армией говорится: «Нам предоставляется возможность обескровить на Севастопольском фронте численно превосходящие силы красных ... Никому из нас не должна даже и в голову прийти мысль об отходе с этих позиций».

Однако, как следует из документов на сайте Минобороны, на тот момент у германских войск уже был подготовлен план оставления Крыма «Тигр». К плану этой операции имелось приложение под номером три – план разрушений при эвакуации с полуострова. В нем подробно перечислены объекты, намеченные к разрушению. Операция включала в себя три фазы и не предусматривала эвакуации материальных ценностей.

По плану сначала должны были быть эвакуированы все части и штабы немецкой армии, не задействованные в плане «Тигр». Оставшиеся части должны были провести подготовку и разрушить важнейшие крымские дороги, гавани и плотины, все хозяйственные сооружения, аэродромы, дамбы, железные дороги, сооружения связи, мосты и промышленные предприятия, передает ТАСС.

В понедельник Минобороны опубликовало засекреченные ранее уникальные документы о боях за Крым в годы Великой Отечественной войны. Поводом для публикации стало то, что 8 апреля 1944 года – ровно 75 лет назад – началась Крымская наступательная операция, которая проводилась силами четвертого Украинского фронта и Отдельной Приморской армии. Завершилась операция 12 мая полным разгромом 17-й армии вермахта спустя месяц.