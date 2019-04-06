Эмир Катара поддержал политику Путина на Ближнем Востоке

Эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани выразил поддержку шагам, предпринимаемым президентом России Владимиром Путиным на ближневосточном направлении, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Эмир Катара выразил поддержку шагам, предпринимаемым Владимиром Путиным в Ближневосточном регионе», – приводит его слова РИА «Новости».

По словам Володина, Аль Тани также высоко оценил развитие межпарламентских отношений наших стран особо отметил усилия депутатов и комитета Государственной думы по международным делам по выстраиванию отношений на межпарламентском уровне, развитию новых форматов сотрудничества.

Возглавляемая Володиным делегация Государственной думы находится с официальным визитом в Катаре, где проходит 140-я ассамблея Межпарламентского союза. В ходе визита Володин встретился с эмиром Катара.

В марте сообщалось, что президент Владимир Путин принял приглашение посетить Катар, сроки визита пока не согласованы.