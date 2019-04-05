Под Кемерово шесть человек погибли из-за угарного газа

В Кемеровской области шесть человек, в том числе четверо детей, погибли в результате отравления угарным газом в частном доме.

Погибшие являются родственниками – бабушка с дедушкой и внуки.

«5 апреля <...> в одном из жилых домов города Киселевска обнаружены тела шести человек, в их числе четыре ребенка в возрасте от 3 до 13 лет. По предварительной информации, накануне местные жители оставили переночевать в частном доме у пожилых родителей четверых детей. В утреннее время они пришли за детьми, однако все находящиеся в жилище были без признаков жизни», – сообщили ТАСС в региональном управлении Следственного комитета.

По предварительной информации следствия, причиной трагедии могла стать неисправность печного отопления или неосторожное обращение с ним. Накануне хозяин дома прочищал дымоход печи.

На месте работают экстренные службы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), передает РИА Новости.

Ранее массовое отравление газом произошло в подмосковном Чехове. Пострадали трое детей и четверо взрослых.