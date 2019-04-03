«Киллер» зарезал женщину в Москве

В Москве на Кутузовском проспекте убита 57-летняя женщина, сообщают СМИ.

Как пишет Telegram-канал Mash, «киллер» в «темной куртке с капюшоном и в медицинской маске поджидал» свою жертву. Женщина получила несколько ударов «ножом в сердце и в спину», в результате она «скончалась на месте». Подчеркивается, что «убийца явно готовился: оделся так, чтобы никто не видел его лица, быстро скрылся».

Сообщается, что убитая «ранее работала в управах районов Крылатское и Фили-Давыдково».

По данным источника «Комсомольской правды», погибшая – «Каринэ Вартанова 1961 года рождения, проживала в доме №27 на Ярцевской улице – недалеко от места преступления». Она «работала в ТЦСО «Фили-Давыдково», обучала людей английскому языку в рамках проекта «Московское долголетие». Скорее всего, она шла с роботы домой, когда на нее напали».

Канал РЕН ТВ опубликовал видео, на кадрах которого в последний раз запечатлена женщина, ставшая жертвой убийцы.