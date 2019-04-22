Медведев прокомментировал украинские выборы

Перед новым президентом Украины будет стоять задача консолидации страны с учетом сложившихся за последние годы реалий, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

«У меня нет сомнений: новый руководитель государства в отношении России будет придерживаться риторики, которую он использовал в ходе предвыборной кампании. Повторять известные идеологические формулы, ориентированные на разные группы населения. Не испытываю никаких иллюзий по этому поводу», – говорится в заявлении главы Кабмина во «ВКонтакте».

В то же время он отметил, что шанс на улучшение отношений есть. «Что нужно для этого? Честность. И еще нужен прагматичный и ответственный подход. Подход, учитывающий все сложившиеся на Украине политические реалии. Включая прежде всего ситуацию на востоке страны», – отметил Медведев.

Глава Кабмина подчеркнул, что результат выборов на Украине показал явный запрос на новые подходы при решении проблем в стране.

Он также выразил надежду на здравомыслие и честный, ответственный подход нового президента Украины к политике.

По данным ЦИК Украины, после подсчета 90,25% протоколов Зеленский набирает 73,18% голосов избирателей, у Порошенко – почти 24,5%.

При этом Зеленский выразил готовность рассмотреть кандидатуру Порошенко на один из высоких государственных постов.

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