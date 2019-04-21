Врач объяснил опасность поздних родов для демографии России

Решение российских женщин откладывать планы по созданию семьи и рождению первенца на возраст после 30 лет отрицательно сказывается на уровне рождаемости в стране, отметил директор НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова Геннадий Сухих.

Сухих в рамках мероприятия, посвященного запуску Всероссийской социальной программы поддержки материнства «Счастье внутри», заявил, что Россия повторяет стиль Западной и Северной Америки. «Девушки получают одно-два образования, делают карьеру и откладывают эти вещи [создание семьи и зачатие ребенка] на после 30-35 лет», – приводит его слова ТАСС.

В России первый ребенок в лучшем случае рождается у женщин в возрасте 28-32 лет, отметил.

Профессор отметил, что на рождаемость также сильно повлиял «демографический кризис» 1990-х годов. В этот период, по его словам, не родились примерно 250-300 тыс. девочек, которые к настоящему времени достигли бы возраста репродукции.

Для исправления ситуации Сухих предложил ввести материнский капитал за первого ребенка при условии, что возраст матери будет менее 25 лет.

Ранее сообщалось, что по сравнению с женщинами в других регионах России москвички выходят замуж позднее, следовательно, позже рожают первого ребенка.

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