Жители США оказались не против президента-гея

Больше половины граждан США не возражают против того, чтобы главой страны стал гей.

По результатам опроса, проведенного NBC News/Wall Street Journal, о своем положительном отношении к президенту-гею сообщили 54% опрошенных. Кроме того, 14% относятся к такому кандидату «с энтузиазмом», передает РИА Новости.

Опрос был проведен после того, как мэр города Саут-Бенд в штате Индиана Пит Буттиджич, который является отрытым геем, заявил о своем намерении участвовать в президентской кампании 2020 года.

Отмечается, что отношение американцев к президенту-гею серьезно поменялось с 2006 года, когда проводился подобный опрос. Тогда более трети респондентов выступили против кандидата с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Ранее США начали глобальную кампанию, которая должна привести к декриминализации гомосексуализма в десятках стран. Одним из поводов для проведения кампании стала казнь молодого гомосексуалиста в Иране.