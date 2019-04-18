Названа сумма долгов за свет и газ в республиках Северного Кавказа

Задолженность за потребление электроэнергии и газа в республиках Северо-Кавказского федерального округа составляет 120 млрд рублей.

«Другая проблема – неисполнение обязанностей регионов по задолженности за ресурсы. По всем группам потребителей мы «подросли» на 8 млрд рублей в этом году. Сейчас общая задолженность – 120 млрд рублей, это и свет, и газ», – сообщил зампред правительства Виталий Мутко на заседании коллегии Минкавказа России, передает «Интерфакс».

Он также подчеркнул, что необходимо повышать платежную дисциплину.

Вице-премьер рассказал, что износ сетей коммунального хозяйства в округе превышает 60%, но в Минстрое России уже принято решение о разработке новой подпрограммы по их реставрации и реконструкции.

«Уже сегодня мы направили 13 млрд рублей в Фонд реконструкции и развития жилищно-коммунального хозяйства, чтобы заниматься реконструкцией всей системы коммунального хозяйства – теплосети, водоканалы и прочее. Там очень четко определено – 60% федеральных средств, 20% – это средства субъектов, 20% – это инвестиции предприятий», – пояснил вице-премьер.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, как жители Чечни реагируют на сообщения о долгах, и как в целом обстоят дела с оплатой коммунальных услуг в регионе.