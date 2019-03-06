В Кремле не стали комментировать перевод счетов венесуэльских компаний в РФК

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не стал комментировать перевод счетов венесуэльских компаний в банк «Российская финансовая корпорация» (РФК), отметив, что Кремль не занимается открытием счетов и согласованием с бизнесом.

Песков заявил, что «Кремль непосредственно не занимается открытием счетов и согласованием с бизнесом, поэтому это не к нам вопрос», передает РИА «Новости».

Ранее источники сообщили, что счета венесуэльских компаний в России переведут в РФК. По их данным, такое решение якобы было принято российскими властями после консультаций с венесуэльской стороной и бизнесом.

В феврале в Газпромбанке отмечали, что в рамках взаимодействия с несколькими российскими компаниями-клиентами в группе ГПБ несколько лет назад также были открыты счета PDVSA.

Согласно распространенному тогда заявлению Газпромбанка, PDVSA имеет счета во многих банках, в том числе международных, а новые счета в ГПБ не открывались и не планируются к открытию.

Позднее агентство Reuters со ссылкой на источник в российском банке сообщило, что Газпромбанк якобы решил заморозить счета PDVSA на фоне введения США санкций против венесуэльской компании. PDVSA опровергла эту информацию.

В марте сообщалось, что офис венесуэльской PDVSA решено перенести из Лиссабона в Москву.