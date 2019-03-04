Госдеп сообщил об объединении консульства и посольства США в Иерусалиме

В понедельник США объединят свои консульство и посольство в Иерусалиме, следует из сообщения госдепартамента.

Представитель американского ведомства Роберт Палладино заявил, что «в этом решении мы руководствовались глобальными усилиями по повышению эффективности», передает РИА «Новости».

Он отметил, что это не означает изменения в политике США по Иерусалиму, Западному берегу реки Иордан или сектору Газа.

Напомним, Израиль давно называет Иерусалим своей столицей.

В декабре 2017 года Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля, а в мае 2018 года в Иерусалиме открылось американское посольство.

Спустя полгода Вашингтон объявил о намерении объединить посольство и консульство в Иерусалиме.

В Палестине считают, что такой шаг позволит укрепить притязания Израиля на то, чтобы безраздельно контролировать Иерусалим.