Берлин объяснил, почему не признает Крым российским

Воссоединение Крыма с Россией «было и остается нарушением международного права», заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

«Если мы со временем признаем противоречащую нормам международного права аннексию (так он назвал вхождение Крыма в состав России по результатам референдума, более 96% участников которого поддержали воссоединение полуострова с РФ – прим. ВЗГЛЯД), то это станет своего рода предложением повторить», – сказал Маас в интервью Die Welt. Его слова приводит ИноТВ.

Маас также заявил, что без участия России не удастся найти политическое решение конфликта в Сирии. «В этом случае Российская Федерация сможет продемонстрировать, что она способна предложить не только военные, но и политические решения конфликтов», – сказал глава германского внешнеполитического ведомства.

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Ранее немецкие СМИ написали, что воссоединение с Россией для Крыма оказалось ренессансом. В пятилетнюю годовщину воссоединения Крыма с Россией полуостров посетила немецкая делегация, которая восхитилась преобразованием Крыма за последние годы.