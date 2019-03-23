Анонсирована встреча Путина и Эрдогана в Москве

Президент России Владимир Путин встретится с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом 8 апреля в Москве на заседании Совета сотрудничества высшего уровня двух стран, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков заявил, что Путин и Эрдоган встретятся в Москве, «будет заседание Совета сотрудничества высшего уровня России и Турции», передает РИА «Новости».

Ранее пресс-служба Эрдогана сообщила, что турецкий лидер 8 апреля намерен посетить Россию.

Напомним, Владимир Путин сообщал, что пригласил Эрдогана на открытие соборной мечети в Крыму, и тот отнесся к приглашению положительно.