Брянские таможенники нашли в поезде золотой клад

В Брянске сотрудники таможенного поста обнаружили спрятанные в купе поезда, пришедшего из Кишинева, редкие ордена и медали советской и царской эпох из чистого золота, рассказали в брянской таможне.

В тайнике вагона было найдено 18 драгоценных предметов, 14 из которых считаются культурными ценностями, передает «Российская газета».

Таможенники изъяли четыре Георгиевских креста из серебра и золота стоимостью свыше 350 тыс. рублей, восемь советских наград, в том числе, серебряный орден «Трудовое Красное Знамя» Армянской СССР 1926-1934 годов, цена которого 75 тыс. рублей, а также золотые копии настольных памятных знаков «В память освящения в Санкт-Петербурге Собора всех учебных заведений, 1835 год» и «В память сооружения памятника императору Александру II в здании С.-Петербургской биржи, 1887 г.». Рыночная стоимость последних оценена в 1,5 млн рублей.

Сообщается, что перевозил драгоценности гражданин Молдавии. В его отношении сейчас возбуждено административное дело по статье «Сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования способов, затрудняющих обнаружение товаров». Контрабандисту грозят крупный штраф и конфискация коллекции.

В сентябре 2018 года Следственный комитет России сообщал о пропаже клада из 260 редких монет стоимостью свыше 3,5 млн рублей по дороге из Курска в Москву.

В 2017 году при проведении таможенного контроля сотрудники Домодедовской таможни задержали россиянку, тайно перевозившую из Швейцарии в Россию орден Белого Орла, императорский орден Святой Анны и три монеты Российской Империи.