Российская авиакомпания отказалась летать на Ту-204

Компания Red Wings перестала эксплуатировать все пять российских самолетов Ту-204 из ее парка, сообщил генеральный директор Евгений Ключарев.

«Мы закончили их эксплуатацию. Формально они есть в свидетельстве эксплуатанта, мы поддерживаем их летную годность, но эксплуатировать не планируем», – приводит «Интерфакс» его слова.

По словам Ключарева, полеты на этой модели самолета компания прекратила еще в октябре.

О прекращении эксплуатации Ту-204 в Red Wings задумались еще в сентябре 2018 года в связи с их низкой топливной эффективностью.

Ранее компания отмечала проблемы с ресурсом самолетов. Осенью 2017 года в парке сократили количество таких самолетов из-за того, что ПАО «Туполев» не удалось продлить их ресурс.

22 августа 2018 года у Ту-204 компании Red Wings во время рейса Уфа – Сочи загорелся двигатель.

Ту-204 является среднемагистральным узкофюзеляжным самолетом, который разработали в конце 1980-х – начале 1990-х годов в «Туполеве».