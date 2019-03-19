Путин назвал Матвиенко «одной из девчонок», добившихся успеха

Во время встречи с победителями конкурса «Лидеры России» президент страны Владимир Путин назвал спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко «одной из девчонок», которые добились результата.

Одна из финалисток Светлана Костикова отметила, что в таком масштабном конкурсе приняли участие слишком «мало девчонок». Она отметила, что на чаепитии у Матвиенко, устроенном с целью поддержки девушек-финалисток, уже обсуждалась эта ситуация, пишет «Московский комсомолец».

«Валентина Ивановна Матвиенко...», – начала Костикова.

«Тоже одна из девчонок. Она добилась результата», – закончил Путин.

Костикова напомнила, что в этом году Матвиенко является одним из наставников конкурса. Она рассказала, что спикер Совфеда помогла ей собраться и победить.

Среди наставников «Лидеров России» в этом году также первый вице-премьер Антон Силуанов, министр обороны Сергей Шойгу, глава АП Антон Вайно, глава РФПИ Кирилл Дмитриев и другие высшие должностные лица.

Ранее Путин сообщил о росте числа управленцев, которые захотели стать наставниками финалистов конкурса.