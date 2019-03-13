Эксперт: Беглов быстро отреагировал на невыгодный для Петербурга закон о хостелах

«Беглов становится точно таким же человеком, который влияет на федеральные решения с точки зрения интересов городов и местного самоуправления, как до этого влиял один только Собянин», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов, комментируя решение главы Петербурга выступить против закона о запрете хостелов.

«В Санкт-Петербурге старые дома во многом приспособлены под апартаменты. Это нельзя впрямую назвать хостелами – это все-таки такие мини-гостиницы. Но такие питерские мини-гостиницы убиваются новым законом. Хостелом же можно назвать одно помещение, в котором расположено много спальных мест. Поэтому нужно эту градацию предусмотреть. Очевидно, на это Беглов и обратил внимание, – отметил Марат Баширов. – Ведь в Петербурге очень развит этот бизнес, при этом недостаточно гостиничного фонда. Туристический поток сегодня огромен. Традиционные гостиницы просто не справятся с ним».

В случае вступления закона в силу, опасается эксперт, поток туристов частично уйдет в тень, в хостелы, которые работают без регистрации и вообще не платят налоги. «В таком случае бюджет Санкт-Петербурга просто потеряет огромную сумму. То есть здесь Беглов исходит из чисто экономического расчета. Он понимает необходимость прозрачности в деятельности средних, малых предприятий», – сказал Баширов.

Действия Беглова в ситуации с хостелами, на взгляд эксперта, говорят о том, что новый глава города окончательно вошел в курс дела.

«Очевидно, что все последние решения основаны на некоей экономической экспертизе, с точки зрения бюджета Санкт-Петербурга. До сих пор такой быстрой реакцией обладал только один субъект – город Москва. И только один мэр – Сергей Собянин», – полагает политолог.

Напомним, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в среду заявил, что владельцы хостелов, расположенных в жилых домах, должны успеть перестроить бизнес до вступления закона об их запрете, чтобы бюджет не потерял налоговых отчислений, а люди не лишились работы.

«Этот бизнес создает рабочие места, платит налоги. Сегодня город получает более 2 млрд рублей в казну от этого бизнеса. Там работает большое количество людей - мы должны защищать и их права», – цитирует градоначальника ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума одобрила закон в начале марта. Документ запрещает оказание гостиничных услуг в помещениях, которые зарегистрированы как жилые. Для продолжения бизнеса помещение должно быть переведено в нежилой фонд, комнаты должны быть звукоизолированы, в хостеле должна быть установлена пожарная сигнализация и охранная система.

Накануне Беглов по просьбе петербургского бизнеса провел встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, которая одновременно представляет правительство Петербурга в верхней палате, и выразил ей обеспокоенность предпринимательского сообщества. Матвиенко пообещала учесть его аргументы при рассмотрении закона. Наутро Совет Федерации отклонил закон.