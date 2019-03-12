Bloomberg подсчитал сумму выведенных из России денег за 25 лет

За последние 25 лет из России через офшоры вывели 750 млрд долларов, подсчитало агентство Bloomberg.

Агентство рассчитывало сумму выведенных активов с 1994 по 2018 годы. Эти деньги можно было бы инвестировать в российскую экономику, которая страдает от недостаточных инвестиций, пишет Bloomberg.

В то же время утечка активов, по данным Bloomberg Economics, замедлилось, хотя неясно, связано это с более жестким контролем и усиливающимися геополитическими рисками, или усложнением отслеживания потоков.

На прошлой неделе СМИ сообщили о том, что компания «Тройка Диалог» под руководством Рубена Варданяна создала сеть офшоров, через которую из России выводились деньги. В том числе использовались криминальные схемы. Эти средства в итоге дошли даже до благотворительного фонда принца Чарльза.