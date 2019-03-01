Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу опустился на 8 копеек – до 65,83 рубля, курс евро снизился на 20 копеек – до 74,80 рубля.

Стоимость нефти утром выросла до 67,03 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».