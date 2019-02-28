Роскачество нашло пельмени с кишечной палочкой

В ходе проверки замороженных пельменей российского производства Роскачество выявило в некоторых образцах продукции бактерии группы кишечной палочки.

Экспертами были проверены замороженные пельмени 48 торговых марок по 88 показателям качества и безопасности. Отмечается, что в подборку вошла только продукция российского производства стоимостью от 90 до 640 рублей за 1 килограмм, указывается в сообщении на сайте ведомства.

Согласно результатам лабораторных испытаний, ни одна марка не смогла претендовать на российский «Знак качества».

Так, «в 16 случаях эксперты увидели отклонения по микробиологическим показателям», а в некоторых из образцов «были выявлены бактерии группы кишечной палочки или повышенное содержание бактерий».

«В числе возможных причин данных отклонений – несоблюдение санитарно-гигиенических требований на производстве и нарушение температурного режима при транспортировке, хранении или при реализации», – указывается в сообщении.

Уточняется, что превышение обязательных требований по содержанию антибиотиков найдено всего в двух случаях.

Вместе с тем эксперты не обнаружили тяжелых металлов, пестицидов, недопустимых количеств полифосфатов, а также листерий и сальмонелл, консервантов: сорбиновой и бензойной кислот, нитрита натрия.

Эксперты подчеркивают, что во всей продукции было обнаружено мясо: «ДНК крупного рогатого скота и ДНК свиньи были найдены во всех образцах».

Однако были обнаружены «незаявленные виды мяса – они могли попасть в продукт с плохо промытой ленты на производстве».

Вместе с тем, эксперты не нашли ни крахмала, ни перемолотых костей в фарше.

Лишь в пельменях одной марки были обнаружены хрящи. Также в ходе исследования эксперты не увидели превалирующего количества сои, хотя ее ДНК встречалась.

«Лучшие пельмени производят в Москве и области, Санкт-Петербурге, Калужской, Белгородской, Орловской областях, Республике Мордовия и Башкортостан, а также в Челябинской области», – заключили в организации.

Ранее Роскачество дало советы по выбору коньяка.