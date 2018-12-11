Адвокат сообщил о встречах Бутиной с русским православным священником

Россиянка Мария Бутина может каждую неделю видеть русского православного священника отца Виктора, сообщил ее адвокат Роберт Дрисколл.

Дрисколл сообщил, что с учетом обстоятельств Бутина «чувствует себя хорошо», находится не в одиночной камере, а на общем режиме. По его словам, у россиянки «духовный подход к жизни», передает РИА «Новости».

«Пару раз в неделю» Бутина может «звонить домой и говорить с родителями», сообщил Дрисколл.

Адвокат рассчитывает, что процедура ее депортации из США начнется немедленно после вынесения приговора «к уже отбытому сроку», хотя обвинение может попросить задержать Бутину в США, если у прокуроров появятся к ней какие-либо дополнительные вопросы.

Судья Таня Чуткан не стала во вторник назначать дату внесения приговора Бутиной по просьбе стороны обвинения, которая попросила время для завершения расследования.

Следующее заседание суда состоится 28 марта.

Приговор Бутиной могут вынести в начале апреля.

30-летняя россиянка была арестована в Вашингтоне 15 июля. Ей инкриминируют участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу правительства России на территории США без разрешения минюста. В середине декабря Бутина на заседании суда признала вину по одному из пунктов обвинения.