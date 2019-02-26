Автоугонщика поймали по рассылке в WhatsApp

Жители Магадана создали группу в мессенджере WhatsApp и за несколько часов поймали угнавшего BMW мужчину c минимальным участием полиции.

Угон совершил нетрезвый житель города, увидев незапертую дверь и забытый ключ зажигания.

«Владелец BMW не сразу обратилась в полицию. Сначала она разместила объявление об угоне в социальных сетях и сделала рассылку в приложении WhatsApp. Проинформированные жители города через несколько часов обнаружили машину около дома по улице Приморской, где, как оказалось, проживал злоумышленник, и заблокировали ему выезд», – сообщает сайт УМВД по региону.

Возбуждено дело об угоне без цели хищения. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

В январе сообщалось о том, как 27-летняя женщина избила водителя такси и угнала его машину, не сойдясь с ним в вопросе оплаты проезда.