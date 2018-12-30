Трамп обвинил Клинтон в «сговоре» с Россией

Глава американского государства Дональд Трамп обвинил Хиллари Клинтон и Демократическую партию США в «сговоре» с Россией.

Клинтон он назвал в Twitter «лживой». Трамп напомнил, что Нацкомитет демократов, который якобы подвергся хакерской атаке со стороны России, так и не предоставил ФБР доступ к своему серверу.

Кроме того, Трамп потребовал предоставить переписку сотрудников ФБР Питера Стржока и Лизы Пейдж, которые были «любовниками».

Напомним, ФБР «потеряло» переписку называвших Трампа «идиотом» сотрудников.