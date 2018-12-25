Минобороны к празднику выпустило открытки с солдатским юмором

Министерство обороны разработало открытки с поздравлениями ко Дню защитника Отечества.

«Подписчики Минобороны России в социальных сетях получили оригинальные поздравления с Днем защитника Отечества. В ночь на праздники на страницах официальных аккаунтов российского военного ведомства опубликованы онлайн-открытки с пожеланиями, мотиваторами, цитатами и остроумными поздравлениями», – сообщили в Минобороны.

В ведомстве сообщают, что открытки доступны пользователям Facebook, Twitter, Instagram, «ВКонтакте» и «Одноклассники». В разных соцсетях наборы открыток разные.

Ранее в субботу президент Владимир Путин традиционно в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены.

День защитника Отечества отмечается в России ежегодно 23 февраля. Праздник зародился еще в СССР, тогда в этот день праздновали День Советской армии и Военно-морского флота.

Ранее Минобороны России представило собственный календарь на наступающий 2019 год, вызвав восторг пользователей Сети. Британские СМИ называли его «леденящим душу рождественским приветом».