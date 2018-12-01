В Совфеде подтвердили подлинность продемонстрированной ракеты 9М729

«Мы были абсолютно прозрачны, а американцы, как врали, так и дальше будут врать», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Франц Клинцевич. Так он ответил на данные американской разведки о том, что минобороны вместо настоящей ракеты 9М729 продемонстрировало международному сообществу подделку.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что Минобороны незачем было демонстрировать вместо ракеты 9М729 подделку. По его словам, на брифинг Минобороны пришли компетентные специалисты, которые сразу бы раскрыли обман.

«На брифинге провели рассекречивание объекта. Возможность изучить ракету дали только для того, чтобы показать свою состоятельность (производить подобные вооружения)», – сказал Клинцевич.

Сенатор упрекнул США, которые объявили о выходе из ДРСМД, в «попытках монтировать ядерные боеголовки в Европе, но об этом никто не говорит». «И что делать США в этом случае? Заявить, что русские показали не ту ракету. Мы были абсолютно прозрачны, а американцы, как врали, так и дальше будут врать», – подытожил Клинцевич.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, ЦРУ и национальное управление военно-космической разведки США считают, что российские военные на официальной презентации 23 января могли под видом 9М729 продемонстрировать другую крылатую ракету.

По данным американских спецслужб, ракета 9М729 больше, чем показанный контейнер, также необходима другая пусковая установка. И схема 9М729 якобы не совпадает с представленной Минобороны России ракетой.

Максимальная дальность 9М729, по данным разведки США, составила 2 тыс. 70 км. Ракету называют наземным мобильным вариантом крылатой ракеты «Калибр». После испытаний, показавших такую дальность, считают в США, ракета была установлена на мобильную пусковую установку, с которой провели испытательные пуски, но на дальность 350 км, что не превышает условий ДРСМД.

1 февраля американские СМИ заявили, что Россия якобы разместила дополнительное число ракет 9М729. США и ранее утверждали, что ракеты нарушают ДРСМД, так как могут преодолевать расстояния, «существенно превышающие» разрешенные 500 км.

Напомним, Минобороны России в конце января представило на брифинге ракету 9М729 комплекса «Искандер-М», на котором подробно рассказало о ее характеристиках. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о претензиях США к этой российской ракете.

Именно из-за этой ракеты США решили выйти из ДРСМД, на что Москва ответила зеркально, приостановив участие в договоре и начав работы по «приземлению» «Калибра».