Производитель С-400 подписал контракт с Газпромом

ПАО «Газпром» и концерн «Алмаз-Антей» подписали договор, касающийся поставок оборудования для подводной добычи углеводородов, сообщает пресс-служба Газпрома.

«Сегодня в Сочи в рамках Российского инвестиционного форума председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и председатель правления, генеральный директор АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» Ян Новиков подписали долгосрочный договор на поставку импортозамещающей продукции под гарантированные объемы закупки будущих лет», – передает РИА «Новости» сообщение Газпрома.

По соглашению «Алмаз-Антей» организует серийное производство оборудования для систем подводной добычи углеводородов. Также подразумевается техническое, сервисное и ремонтное обслуживание оборудования.

Кроме того, подписана «дорожная карта» по производству импортозамещающего оборудования для морской добычи углеводородов, переработки газа и производства сжиженного природного газа. Оборудование будет производиться на Нижегородском машиностроительном заводе и Заводе имени 70-летия Победы.

«Алмаз-Антей» является производителем военной продукции, в том числе комплексов ПВО С-300, С-400, Бук-М1.