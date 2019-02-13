Иордания решила возобновить авиасообщение с Сирией

В ближайшие дни Иордания возобновит авиасообщение с Сирией, сообщил глава комитета иорданско-сирийской дружбы иорданского парламента Тарек Хури.

«Иордания возобновит авиасообщение с Сирией в течение нескольких дней, а также начнет использовать сирийское воздушное пространство при осуществлении своих рейсов», – цитирует РИА «Новости» заявление Хури, размещенное иорданским порталом Ammonnews.

Ранее Хури призывал власти Иордании отменить решение о прекращении полетов через сирийское воздушное пространство. Иорданская делегация в конце января побывала в Сирии, чтобы оценить безопасность воздушного пространства.

В ноябре 2011 года Совет МИД Лиги арабских государств, куда входит Иордания, одобрил введение санкций против САР, включающий прекращение авиасообщения с Сирией.