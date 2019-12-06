Лидер «Родины» возмутился мягкостью приговоров участникам летних протестов

Эти молодые люди должны получить реальные тюремные сроки, поскольку этого требует закон. Суровое наказание поможет предотвратить в России попытки повторить сценарий Майдана. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД лидер партии «Родина» Алексей Журавлев, комментируя вынесенные во вторник приговоры судов группе участников митинга 27 июля.

«Не понимаю, почему приговоры не просто мягкие, а вообще никакие? Люди выходили требовать, чтобы им дали право жить в Европе, по их законам. Ну так в чем проблема?» – недоумевает глава партии «Родина», депутат Госдумы Алексей Журавлев. – Во Франции, насколько я помню, в результате протестов одиннадцать убитых и тысячи раненых. Приговоров участникам этих протестов – не сосчитать! А у нас откуда такая лояльность судов? Мы готовим законы, чтобы у нас не было идиотизма, как на Майдане. А тут, пожалуйста, получил бутылкой по голове сотрудник правоохранительных органов. Митингующие, что, дети что ли?».

«Я не понимаю, что мне объяснять моим соратникам. В прошлом году у нас тоже, как у оппозиционной партии, сняли почти 500 человек с разных выборов по стране. Мы тоже выходили на митинги, на пикеты. Нас забирали. Мы вообще стояли там, как зайки – спрашивали, а тут можно? А теперь оказывается на несанкционированном митинге бутылкой по голове полицейскому, и это нормально», – акцентировал лидер партии «Родина».

«Вы чего творите вообще? Мы в свое время страну так потеряли. Когда на улицу выходили такие вот – те, кто не понимает ничего в государственном устройстве. И где Советский Союз сейчас?! Войны идут до сих пор на бывших советских территориях. А мы к этому так лояльно относимся?» – возмутился Алексей Журавлев.

«Я буду обращаться в прокуратуру, почему такая лояльность к этому делу. Если требуется изменение закона, я буду предлагать изменения в закон. Но так не должно быть! Вы почитайте западные законы. Например, в Италии дают до 10 лет за такие дела. Только так страна сохраняется. Если в России действуют для всех одни правила, то все мы должны и жить по этим правилам. А не так, что для одних особые условия, условное наказание, а для других – реальные сроки», – заявил Журавлев.

«Такие мягкие приговоры подталкивают остальных. Мол, ребята, выходите, ничего страшного не будет. Потому что, видите ли, либеральная общественность за кого-то заступилась. Вы к чему подталкиваете другой фланг – патриотический?» – задал риторический вопрос лидер партии «Родина».

«Все вынесенные сегодня приговоры по делу о митингах 27 июля носят мягкий характер. В других странах, например, во Франции, наказание в таком случае было бы существенно строже», – заявил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты, директор Института проблем демократии Максим Григорьев.

«Сам факт противоправных действий Жукова, Новикова, Чирцова и Емельянова не вызывает сомнений ни в правоохранительных органах, ни у самих осужденных. Все задокументировано. Вопрос вызывает лишь интерпретация этих действий. Новиков, Чирцов и Емельянов напали на полицейских. Имеет место факт применения насилия к представителю власти. Новиков раскаялся, признал вину, поэтому получил штраф в 120 тысяч рублей, что с учетом его признания и раскаяния разумно», – подчеркнул собеседник.

«Чирцов, наоборот, не признал вину, но сам факт нападения на полицейского не вызывает ни у кого сомнений. Есть видеозапись, на которой видно, как он толкал полицейского. Он даже пытался ввести следствие в заблуждение, говоря, что оказался на митинге случайно. Однако есть показания людей, которые его изобличают. Потому срок, который он получил, более гуманный, чем в зарубежном законодательстве. С Емельяновым также ситуация очевидна, он проявил насилие в отношении представителя власти, за что получил справедливое наказание», – отметил Григорьев.

Также он добавил, что лично смотрел записи выступлений Жукова в Сети. «На мой взгляд, там очевидно были призывы к экстремистским действиям. Он призывал жестко и планомерно бороться с властью, обзывал власти мразями. Кроме того, он участвовал в митингах. Видно, что зарубежные СМИ его пиарят. Три года условно – очень гуманное наказание для него», – резюмировал собеседник.

Напомним, Тверской суд Москвы в пятницу приговорил к штрафу в 120 тыс. рублей участника несанкционированной акции 27 июля Павла Новикова, признав его виновным в нападении на полицейского. Тот же Тверской суд приговорил 22-летнего программиста Никиту Чирцова, участвовавшего в несанкционированной акции 27 июля в Москве, к году лишения свободы за нападение на сотрудника полиции. Кунцевский суд Москвы приговорил к трем годам условного срока студента ВШЭ, блогера Егора Жукова за публичные призывы в интернете к экстремистской деятельности.

Ранее известный адвокат Дмитрий Аграновский назвал приговоры примером «сверхгуманности». «Такой вот «кровавый режим», да? Я эти приговоры воспринимаю с удовлетворением, и, как адвокат и правозащитник, рад, что они не связаны с реальным лишением свободы», – заявил он.

«В то же время то, что происходило летом (в июле и августе) и что вокруг с этим связано было – нельзя было оставлять без реагирования ни в коем случае, потому что люди, на мой взгляд, хотели совершать провокации и дестабилизировать обстановку в Москве и стране накануне выборов. Вот эти все деятели – они действовали в рамках так называемых оранжевых технологий, а к чему они приводят, мы видели – они очень часто приводят к откровенному кровопролитию», – цитировала ранее адвоката газета ВЗГЛЯД.

«Мы знаем, какие действия совершают сторонники этих технологий, придя к власти: они не скупятся на репрессии, чему есть достаточно примеров. Я считаю, что эти люди реально представляют гораздо большую общественную опасность, и это не цивилизованная оппозиция в правовом государстве, а деструктивные силы, представляющие серьезную опасность для государства и общества», – сказал Аграновский.

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