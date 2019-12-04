Илона Маска отдали под суд в США

Глава компании SpaceX Илон Маск во вторник предстал перед судом в Лос-Анджелесе по делу о клевете в адрес британского дайвера Вернона Ансуорта, которого предприниматель называл педофилом, сообщили СМИ.

Как передает телеканал CNBC, в ходе заседания Маск отверг обвинения и заявил, что его слова не являлись обвинением в педофилии. Его адвокат также подчеркнул, что речь идет «об оскорблениях, а не о констатации факта», передает РИА «Новости».

Тем временем сторона защиты обратила внимание суда на то, что Маск является влиятельным человеком и его оценки могут иметь определенный вес.

Заседание суда продолжится в среду, где ожидается, что Маск также даст показания.

Напомним, в сентябре 2018 года британский спелеолог Вернон Ансворт, участвовавший в операции по спасению детей из пещеры в Таиланде, обвинил американского миллиардера Илона Маска в клевете и потребовал выплаты компенсации.

Ранее Ансворт заявил, что подводная лодка, предложенная Маском для спасения детей, является частью пиар-акции, и посоветовал миллиардеру «засунуть свою подлодку куда поглубже». После этого Маск обозвал британского дайвера «педофилом», однако позже решил извиниться.

В июле 2018 года Маск предложил создать мини-субмарину для спасения подростков из пещеры, однако спасатели решили выводить детей уже привычным для них способом, что не понравилось Маску.