Посольство России в Армении отреагировало на осквернение памятника Грибоедову

Посольство России в Армении разделяет позицию властей страны, осудивших осквернение памятника Александру Грибоедову в Ереване.

«Разделяем позицию официального Еревана, давшего предельно четкую характеристику этому безобразному поступку в отношении памятника А. С. Грибоедову, большому другу армянского народа», – сообщило посольство на своей странице в Facebook.

В дипмиссии отметили, что единодушное осуждение армянской общественностью акта вандализма свидетельствует «о прочности братских, союзнических отношений России и Армении, имеющих глубокие исторические корни».

Ранее осквернение памятника Грибоедову в Ереване прокомментировали в Совете Федерации.