Партия Трампа решила извлечь выгоду из процедуры импичмента

Республиканская партия США надеется, что инициированная демократами процедура импичмента в отношении президента страны Дональда Трампа, позволит вернуть контроль над Палатой представителей Конгресса, сообщают СМИ.

Республиканцы остались довольны защитой Трампа при утверждении обвинительного заключения против него в Палате представителей, которую сейчас контролируют демократы, передает ТАСС со ссылкой на Hill.

Республиканская партия хочет применить опробованные методы на выборах 2020 года. Ей требуется получить дополнительно 20 мест в нижней палате парламента.

Издание пишет, что «многое будет зависеть от президентских выборов». Возможное переизбрание Трампа должно будет «в какой-то степени облегчить задачу». Hill заявляет, что у Трампа «низкие рейтинги, но он вновь может победить через коллегию выборщиков».

Представитель Национального республиканского комитета Майкл Макадамс считает, что демократам в голосовавших за Трампа округах будет трудно объяснить, почему они выступили против президента. По его мнению, Демократическая партия оказалась «в неловкой ситуации», учитывая, что контролируемый республиканцами Сенат настроен против импичмента.

Напомним, Палата представителей большинством голосов поддержала импичмент Трампа по двум обвинениям. Однако провести это решение через Сенат у противников Трампа нет шансов.

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