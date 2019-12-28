В ФТС рассказали о самых частых нарушениях среди контрабандистов

В 2019 году таможенные органы России чаще всего возбуждали уголовные дела по факту контрабанды сильнодействующих веществ, стратегически важных ресурсов, оружия и боеприпасов, культурных ценностей, следует из отчета ФТС по итогам работы за год.

В Федеральной таможенной службе России (ФТС) подвели итоги за год.

По данным ведомства, за 11 месяцев 2019 года таможенные органы возбудили 1903 уголовных дела. Примерно столько же дел было возбуждено за аналогичный период 2018 года (1954). Больше всего дел (634) возбуждены в 2019 году по факту контрабанды сильнодействующих веществ, стратегически важных товаров и ресурсов, оружия и боеприпасов, культурных ценностей.

Более 350 дел возбуждены за нарушение валютного законодательства, около 330 – за уклонения от уплаты таможенных платежей. По факту контрабанды денег таможенники возбудили 68 дел, за контрабанду алкогольной продукции и табачных изделий – 45 дел.

За 11 месяцев 2019 года было возбуждено почти 138 тыс. дел об административных правонарушениях (АП). Это на 5% больше, чем за аналогичный период 2018 года (131 тыс.). Наибольшее количество дел по АП возбуждено по фактам недекларирования, либо недостоверного декларирования товаров (25,5% от общего числа), а также непредставления или несвоевременного представления в таможенный орган статистической формы учета перемещения товаров (24,5%).

В 2019 году ФТС активно боролась с контрабандой наркотиков. Всего российскими таможенными органами было изъято 12,4 тонны наркотических средств и психотропных веществ (3.34 тонны), их прекурсоров (8,7 тонны) и сильнодействующих веществ (152 кг.)

За 11 месяцев 2019 года по результатам проверочной деятельности подразделения таможенного контроля после выпуска товаров (в том числе совместно с иными государственными органами) выявлен ущерб, причиненный экономическим интересам государства в результате нарушения законодательства, на сумму 25,7 млрд руб. (за аналогичный 2018 года 16,3 млрд руб.).

Напомним, на этой неделе руководитель ФТС Владимир Булавин на встрече с журналистами рассказал о реформе таможенных органов, развитии интернет-торговли, реализации режима контрсанкций.

По его словам, благодаря реформе были созданы и функционируют 12 Центров электронного декларирования (ЦЭДов), и до конца 2020 года планируется запустить оставшиеся по плану четыре ЦЭДа – в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Владивостоке. В следующем году ФТС расширит функционал «Личного кабинета участника ВЭД». Появятся возможности обмена юридически значимыми электронными документами, подписанными усиленной квалифицированной электронной подписью.